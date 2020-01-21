شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف عن عرض خليجي لأحمد فتحى وكيف رد عليه سيد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى خلال الأيام القليلة الماضية الجوكر أحمد فتحي، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، عرضاً خليجيا للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ويستعد النادى الأهلى خلال الأيام الحالية لخوض مباراة النجم الساحلى المقرر إقامتها الأحد المقبل 26 يناير الجارى بملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا والتى ستحدد بشكل كبير مستقبل الفريق فى الأدوار الاقصائية التى تحدد اللقب القارى القادم، حيث حصل اللاعبون على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة يبدأ بعدها الفريق الاعداد الجيد للمباراة المرتقبة أمام بطل تونس.

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ونجح النادى الأهلى فى حل أزمة الهجوم بالتعاقد مع المهاجم النيجيرى أليو بادجى من رابييد فيينا النمساوى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم فيما تم الاستقرار على رحيل وليد أزارو المهاجم المغربى بطل أزمة مباراة طنطا بالدورى المصرى الممتاز والتى تم تغريمه على أثرها بواقع 250 ألف جنيه.

وكان مسئولو النادى الأهلى نجحوا فى احتواء أزمة محمود عبد المنعم كهربا وأحمد فتحى لاعبى الفريق الكروي، والتى اندلعت خلال مباراة المقاولون العرب التى أقيمت مؤخرا، وتحديدا فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

أزمة كهربا وأحمد فتحى لم تستمر سوى لحظات معدودة داخل المستطيل الأخضر، بعدما اعترض الأول على تعليمات وتوجيهات الأخير داخل الملعب لكن المشادة كانت بسيطة وانتهت بعدما تدخل أكثر من لاعب أبرزهم وليد سليمان لتهدئة الثنائي، وبعد التهدئة توجه كهربا إلى فتحى وقام بتقبيل رأسه لينتهى الموقف سريعاً.