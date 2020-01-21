شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مصر يضم المهاجم الجامبي جبريل لمدة موسمين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادي مصر في ضم المهاجم الجامبي جبريل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، تبدأ من يناير الجاري.

وأشاد عبد الناصر محمد، المدير الفني للفريق، بإمكانيات اللاعب، خاصة أن الفريق يحتاج إلى مهاجم مميز يتمكن من استغلال الفرص التى تتاح للفريق لترجمتها إلى أهداف. يذكر أن اللاعب الجامبي هو أول صفقات إف سي مصر، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.