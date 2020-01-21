نادي مصر يضم المهاجم الجامبي جبريل لمدة موسمين ونصف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادي مصر في ضم المهاجم الجامبي جبريل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، تبدأ من يناير الجاري.
وأشاد عبد الناصر محمد، المدير الفني للفريق، بإمكانيات اللاعب، خاصة أن الفريق يحتاج إلى مهاجم مميز يتمكن من استغلال الفرص التى تتاح للفريق لترجمتها إلى أهداف. يذكر أن اللاعب الجامبي هو أول صفقات إف سي مصر، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
ومن ناحية أخرى، ما زال عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر يبحث عن حارس مرمى لتدعيم صفوف الفريق بعد إصابة حارسه الأساسى عصام ثروت فى وتر إكيلس، وابتعاده فترة طويلة عن الملاعب، وهو ما جعل المدير الفنى يبحث عن بديل كفء.
وأكد عبد الناصر محمد أن صفقة انتقال مصطفى شوبير حارس الأهلى لنادى مصر توقفت ولا توجد مفاوضات فى الوقت الحالى.
وأضاف المدير الفنى لمصر: "نبحث عن بديل الآن في ظل إصابة حارس مرمى نادي مصر فى ظل حاجة الفريق لحارس مرمى".
وأعلن نادى إف سي مصر عن تمسكه بجميع لاعبيه حتى نهاية الموسم، رافضًا كل العروض التي تلقاها اللاعبون خلال الأيام الماضية عقب تألقهم في الدوري، ونجاح الفريق في الوصول للنقطة الـ11 فى أول موسم للفريق بالدورى الممتاز، واحتلاله المركز الـ13 في جدول الترتيب.
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