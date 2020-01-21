شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عباس: "عبده البقال" وراء انتقالى من الزمالك إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عباس، لاعب الأهلى الأسبق، أنه انتقل إلى القلعة الحمراء من نادى الزمالك عن طريق "عبده البقال"، مؤكداً أنه شارك مع الفريق الأبيض تحت 18 عاما لمدة 6 شهور. وقال عباس فى تصريحات إذاعية: "ذهبت للزمالك لمدة 6 أشهر وأنا تحت 18 عاما، وتدربت مع الفريق الأول بقرار من زكى عثمان"، متابعاً: "جلس معى عبده البقال داخل نادى الزمالك، وقال لى بالحرف الواحد هات شنطتك وتعالى معايا دلوقتى، هنروح الأهلي".

وأضاف عباس: "بالفعل ذهبت مع عبده البقال إلى النادى الأهلى، حيث أكد لى أنه سينهى كل الأمور خلال يومين، وبالفعل وصل لى بعد 48 ساعة الاستغناء الخاص بى".

وتابع عباس: "تدربت مع فتحى نصير مدرب الأهلى، وقدمت موسما مميزا مع الفريق تحت 18 عاما"، موضحاً أنه شارك بعدها فى فريق الموهبين داخل القلعة الحمراء .

وأوضح لاعب الأهلى الأسبق: "كانت هناك مباراة للفريق الأحمر باحتفالية الدورى أمام ساوثهامبتون، وشاركت مع الفريق الأول مع بداية الشوط الثانى، وأحرزت هدفا، ومن هنا بدأت مسيرته مع الفريق الأول".

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وأشاد محمد عباس بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدا أنه يساعد زملاءه القدامى، وأنه دائم التواصل معه وآخر محادثة بيننا كانت منذ شهر".

وأردف: الخطيب خصص لي معاشا، هو إنسان جميل وبيني وبينه مواقف كثيرة جيدة"، مشددا على أن الخطيب "بيدور على الناس القديمة وبيساعدها".

وحصد محمد عباس على 5 بطولات مع الأهلى فى ثلاث سنوات، تنوعت بين الدورى الممتاز والبطولة الأفريقية وكأس مصر، كما أنه كان أحد الأسماء الأساسية التى ساهمت فى التتويج بأول بطولة أفريقية للنادى فى عام 1982 على حساب كوتوكو الغانى.