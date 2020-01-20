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ريال مدريد يرفع الستار عن مميزات ومهارات راينير

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كتب: إبراهيم سعد 0 تبليغ

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الإثنين 20 يناير 2020

ضم فريق ريال مدريد الإسباني راينير خيسوس قادما فلامنجو البرازيلي، في ظل استمرار فلسفة استغلال كشافي الملكي لتدعيم النادي بأبرز المواهب.

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وكشف موقع النادي الرسمي، أن راينير خيسوس صاحب ال١٨ عاما، قد قدم أداء مميز مع فلامنجو بمركزه كلاعب وسط مهاجم، حتى لفت أنظار عدة فرق له.

خاض راينير أولى لقاءاته مع فلامنجو بعمر ال١٧ عاما، في ملعب الماراكانا الشهير ضد إميليك ببطولة كوبا ليبرتادوريس، حيث البطولة التي توج بها الفريق البرازيلي في نهاية المطاف، ثم الفوز معهم ببطولة الدوري والمساهمة بستة أهداف هلال ١٤ مواجهة.

جدير بالذكر أن راينير، يلعب خلال الفترة الحالية مع منتخب البرازيل تحت ١٧ عاما كما أنه يشارك ببطولة تحت ٢٣ عاما تمهيدا للأولمبياد ليكون أبرز بطولات هي الدوري وكوبا ليبرتاودوريس.

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