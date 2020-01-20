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اصابة قوية لحارسة مرمى ليفربول في الوجه

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الإثنين 20 يناير 2020

تعرضت حارسة مرمى فريق ​ليفربول​ للسيدات ​فران كشيتنغ​ لإصابة مروعة في الوجه وغابت عن لقاء بريستول سيتي والذي فاز فيه الريدز بهدفين مقابل هدف.

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الإصابة اتت في التدريبات بعد اصطدام وجهها بحذاء إحدى الفتيات عندما كانت تحاول التقاط الكرة من الأرض.

وعبر انستغرام قالت كشيتنغ: "هذه أسوأ إصابة تعرضت لها كحارسة مرمى".

وأضافت: "هناك الكثير من التورم في جبيني ولكنني أشعر بتحسن كبير وأنا استعد للعودة الى ارضية الملعب من اجل مساعدة زملائي في قادم المواعيد آراكم قريبًا في الملعب".

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