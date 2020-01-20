شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يشعل أزمة جمعة.. وشقيق اللاعب يقنعه بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، بعدما واصل الفريق انتصاراته المتتالية فى بطولة الدورى الممتاز على حساب المقاولون العرب بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأول «الأحد» على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، لينفرد المارد الأحمر بصدارة الدورى بعدما ارتفع رصيده إلى 36 نقطة، ومنح الجهاز الفنى اللاعبين مكافآت إجادة بعد توالى الانتصارات المحلية، تحفيزًا للاعبين قبل مواجهة النجم الساحلى المرتقبة الأحد المقبل فى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

فيما أنهى وليد سليمان ومحمد الشناوى الأزمة التى نشبت بين محمود عبد المنعم كهربا وأحمد فتحى خلال مواحهة المقاولون العرب، حيث قام فتحى بتوبيخ كهربا بسبب عدم عودته والقيام بمهامه الدفاعية، مما جعله يرد على فتحى بشكل غير لائق داخل الملعب، وكاد الأمر يتطور لولا تدخل وليد سليمان ومحمد الشناوى، وبعدها توجه كهربا لأحمد فتحى وقام بتقبيل رأسه، وكرر الأمر مرة ثانية عقب نهاية المباراة، لتنتهى الأزمة تماما.

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يأتى ذلك فى الوقت الذى أثار فيه الثنائى وليد أزارو وصالح جمعة أزمة جديدة داخل الفريق، بعدما رفضا الرحيل من النادى الأهلى على سبيل الإعارة وتمسكا بالحصول على الاستغناء النهائى الخاص بهما، وذلك بعدما طلب رينيه فايلر رحيل صالح جمعة وأعلنها صريحة فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب مباراة المقاولون العرب.

وعلمت «المصرى اليوم» أن عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، وشقيق صالح جمعة، يفاوضه من أجل الانتقال إلى نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد توتر العلاقة بينه وبين الجهاز الفنى، ونفس الأمر لوليد أزارو الذى تلقى عرضًا من أحد أندية الدورى السعودى.

وعقد مسؤولو الأهلى العديد من الجلسات مع اللاعب ووكيله من أجل الوصول لصيغة اتفاق. ومن المنتظر أن تتضح الرؤية خلال الساعات القليلة المقبلة، كما عرض مسؤولو النادى على المهاجم المغربى التنازل عن جزء من مستحقاته من أجل منحه الاستغناء النهائى، وذلك بشكل ودى، خاصة أن اللاعب لايزال يتبقى له مع الفريق موسم ونصف.

من جانب آخر، حصل الجهاز الفنى على 6 تسجيلات لمباريات النجم الساحلى التونسى لدراسته، استعدادا لمواجهة الأحد المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا. ومن جانبه، أكد الجهاز الطبى، بقيادة الدكتور خالد محمود، تحسن حالة رمضان صبحى، لاعب الفريق الذى يعانى من مزق فى العضلة الخلفية. وأضاف أن اللاعب يخطو خطوات جيدة جدا فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة، مؤكدًا أنه يقترب تدريجيا من إعلان جاهزيته والعودة للتواجد فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل.