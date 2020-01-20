شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحفز لتعميق جراح مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى عند السابعة والنصف مساء الثلاثاء فريق بيراميدز مع فريق مصر المقاصة، فى مباراة متوقع لها أنت تكون قمة فى الإثارة والندية بين الفريقين، يدخل بيراميدز المباراة متسلحا برغبة لاعبيه القوية فى تعويض تواضع نتائج الفريق الأخيرة، والتى أبعدته عن دائرة المنافسة، لكونه يحتل حاليا المركز السادس بـ20 نقطة، رغم إمكانياته المالية الكبيرة، ويسعى الجهاز الفنى لاستعادة ذاكرة الانتصارات على أمل اللحاق بأجواء المنافسة من جديد.

فى المقابل يدخل مصر المقاصة المباراة، بقيادة مديره الفنى أحمد حسام ميدو، رافعا شعار لا بديل عن الفوز واقتناص النقاط الثلاث، بعد تراجع نتائج الفريق وفشله فى تحقيق النتائج المرجوة وطموح إدارة النادى، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر بـ11 نقطة، ويأمل المدير الفنى فى أن تكون مباراة بيراميدز هى نقطة انطلاقة الفريق الفيومى نحو الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق هذا الموسم.