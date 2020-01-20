شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزيرة»: عضوية شرفية مدى الحياة لـ«يعقوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح عمرو جزارين، رئيس نادى الجزيرة، الدكتور مجدى يعقوب، طبيب القلب العالمى، عضوية النادى الشرفية مدى الحياة، تقديرا لجهوده الكبيرة فى مجال الطب ومساهمته فى تقديم صورة مشرفة عن مصر على مستوى العالم.

جاء ذلك على هامش الندوة التى نظمها نادى روتارى الجزيرة، برئاسة اللواء محمد ذكى، وشريفة سرور، الرئيس السابق لروتارى الجزيرة، والذى شهد معرضا كبيرا للملابس والمنتجات على مدار يومين لصالح مستشفى مجدى يعقوب بأسوان، فى حضور رئيس النادى.

وكانت الندوة شهدت تواجدا كبيرا من أعضاء ورموز النادى، الذين حرصوا على تبادل الحوار مع طبيب القلب العالمى حول مسيرته المشرفة فى كافة دول العالم وفكرته بإنشاء مستشفى القلب فى أسوان لعلاج غير القادرين، ومسيرته الطبية حيث أسس «يعقوب» عددا من المؤسسات الخيرية فى بريطانيا، أبرزها المؤسسة الخيرية لعلاج الأطفال مرضى القلب التى دشنها عام 1995.