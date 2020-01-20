شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيد كاسونجو.. وتقسيط مستحقات الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه تم قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو فى قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى رسميا، أمس، وذلك بعد احتواء أزمة القيد، بالاتفاق مع الجبلاية، على تقسيط المستحقات المتأخرة لدى الزمالك للجبلاية.

وأضاف منصور أن الزمالك تسلم الكارنيه الخاص بقيد كاسونجو من اتحاد الكرة، ليكمل قائمة الفريق المحلية وتحق له المشاركة

مع الفريق.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء. وجاءت الجلسة بحضور الثنائى سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز، مدربى الفريق، من أجل شرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران، حيث منح اللاعبين بعض النصائح الفنية، بالإضافة إلى شرح بعض الأخطاء التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة وكيفية تلافيها. واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى مرانه الصباحى اليوم بتقسيمة قوية، قام خلالها كارتيرون، المدير الفنى، بتنفيذ بعض الجمل الفنية. وحرص المدرب ومعاونوه على توجيه اللاعبين فى بعض المهام والواجبات الفنية المعينة خلال التقسيمة.

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ويستعد الزمالك للقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة لدورى أبطال إفريقيا، المقرر يوم الجمعة المقبل.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل لقاء الفريق أمام المصرى فى الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدورى الممتاز، والذى كان مقررا أمس على ملعب المكس بالإسكندرية‎.

وشارك محمود عبد الرازق «شيكابالا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وأدى اللاعب تدريبات الكرة وخاض التقسيمة، ثم استكمل المران بمجموعة من التدريبات البدنية فى صالة الجيمانزيوم.

وأعلنت شركة تذكرتى عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة فريق الكرة الأول بالنادى وفريق مازيمبى الكونغولى، المقرر لها الجمعة المقبل، على ملعب السلام، فى بطولة دورى أبطال إفريقيا. وكشفت الشركة عن أن تسلم الـ«فان اى دى» وتذاكر المباراة سيكون من فروع أورانج.