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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا برشلونة يتعاقد مع مهاجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
تعاقد نادي برشلونة بطل الليغا الاسبانية مع لاعب فريق الباسيتي الدولي الالباني راي ماناج في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.
وأوضح النادي الكتالوني في بيان رسمي أن المهاجم صاحب الـ 22 عامًا وقع عقدًا في الكامب نو حتى عام 2023 حيث بلغت القيمة الماليةللصفقة 700 ألف يورو إلى جانب مليوني يورو كمتغيرات تعتمد على أدائه خلال فترة عقده مع البلوغرانا.
وسينضم راي ماناج إلى صفوف فريق الشباب في برشلونة وسيرتدي القميص رقم 22
يذكر ان هناك شرط جزائي في عقد راي ماناج مع برشلونة وهو بقيمة 50 مليون يورو.
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