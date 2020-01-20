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رسميا برشلونة يتعاقد مع مهاجم جديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

تعاقد نادي ​برشلونة​ بطل الليغا الاسبانية مع لاعب فريق الباسيتي الدولي الالباني ​راي ماناج​ في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

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وأوضح النادي الكتالوني في بيان رسمي أن المهاجم صاحب الـ 22 عامًا وقع عقدًا في الكامب نو حتى عام 2023 حيث بلغت القيمة الماليةللصفقة 700 ألف يورو إلى جانب مليوني يورو كمتغيرات تعتمد على أدائه خلال فترة عقده مع البلوغرانا.

وسينضم راي ماناج إلى صفوف فريق الشباب في برشلونة وسيرتدي القميص رقم 22

يذكر ان هناك شرط جزائي في عقد راي ماناج مع برشلونة وهو بقيمة 50 مليون يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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