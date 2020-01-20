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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابة قوية لحارسة مرمى ليفربول في الوجه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
تعرضت حارسة مرمى فريق ليفربول للسيدات فران كشيتنغ لإصابة مروعة في الوجه وغابت عن لقاء بريستول سيتي والذي فاز فيه الريدز بهدفين مقابل هدف.
الإصابة اتت في التدريبات بعد اصطدام وجهها بحذاء إحدى الفتيات عندما كانت تحاول التقاط الكرة من الأرض.
وعبر انستغرام قالت كشيتنغ: "هذه أسوأ إصابة تعرضت لها كحارسة مرمى".
وأضافت: "هناك الكثير من التورم في جبيني ولكنني أشعر بتحسن كبير وأنا استعد للعودة الى ارضية الملعب من اجل مساعدة زملائي في قادم المواعيد آراكم قريبًا في الملعب".
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