شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يدخل سباق ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 دخلت إدارة مانشستر يونايتد سباق الحصول على موسى ديمبلي مهاجم ليون الفرنسي، من أجل تجديد دماء هجوم الشياطين الحمر. Advertisements وأشارت من قبل بعض التقارير، إلى اهتمام توتنهام وتشيلسي بضم اللاعب. وذكر موقع "فوت" أن مانشستر يونايتد ينوي التقدم بعرض يبلغ ٤٣ مليون جنيه استرليني والمتوقع أن يطالب ليون بزيادة المقابل المادي. وسجل موسي ١٥ هدفا وصنع ٥ آخرين، خلال ٢٥ مواجهة بالموسم الجاري. جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المرتبة الخامسة برصيد ٣٤ نقطة، بعد خوضه ٢٣ جولة ماضية.

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