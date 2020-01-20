شكرا لقرائتكم محمد عباس: الخطيب "بيدور" على قدامى الأهلي .. "خصص لي معاش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد محمد عباس أحد نجوم فتره الثمانينات بالنادى الأهلي، بمحمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، وكيف يساعد زملائه القدامى.

وقال عباس خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "الخطيب على تواصل معي، واخر محادثة بيننا كانت منذ شهر"

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واردف: الخطيب خصص لي معاش، هو انسان جميل وبيني وبينه مواقف كثيرة جيدة.

واكد : "الخطيب بدور على الناس القديمة وبيساعدها"