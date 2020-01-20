شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يجس نبض صالح جمعة للانتقال الى سيد البلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو نادي الاتحاد السكندري مكالمة تليفونية بصالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجس نبضه من أجل الحصول على خدماته في يناير الجاري.

من جانبه، طلب صالح جمعة من مسئول الإتحاد منحه فرصة للتفكير خاصة أنه ينتظر عقد جلسة جديدة مع مسئولي النادي الأهلي في الساعات المقبلة.

في الوقت نفسه، تراجع الاتحاد عن ابرام الصفقة في ظل رغبة الجهاز الفني للنادي السكندري في انهاء صفقات الميركاتو الشتوي بشكل سريع.

Advertisements

وخرج السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، عن صمته فيما يخص أزمات بعض لاعبى الفريق الكروى، بعد حديثه عن صالح جمعة لاعب الوسط، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة المقاولون ، وتمنياته التوفيق للاعب خارج القلعة الحمراء.

تصريحات فايلر جاءت بعد ساعات قليلة من توجيه صالح جمعة اتهامات للمدرب السويسرى بتعمد تجاهله ومعاملته بشكل سيئ، ليرد عليه المدرب قائلا، "أنا لا أتابع وسائل الإعلام، وأى لاعب عنده شقان، الأول فى الملعب والثانى تركيز، وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن يُركز مع الفريق، وأتمنى أن يكون صالح له مستقبل فى مكان آخر بعيداً عن الأهلي".

وكشفت المصادر أن فايلر لم ينقلب على ثنائى الأهلى صالح جمعة ووليد أزارو بين ليلة وضحاها، حيث منحهما المدرب السويسرى العديد من الفرص سواء من الناحية الفنية فى التدريبات أو من ناحية الالتزام والتركيز خارج الملعب.