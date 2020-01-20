شكرا لقرائتكم محمد عباس: عبده البقال طلبني للأهلي "من داخل الزمالك" .. وهدفي في "ساوثهامبتون" البداية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال عباس خلال حواره لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "ذهبت للزمالك لمدة 6 أشهر وانا صغير السن "تحت 18 عام"، وتدربت مع الفريق الأول بقرار من زكي عثمان.
وتابع: جلس معي عبده البقال داخل نادي الزمالك، وقال لي بالحرف الواحد "هات شنطتك وتعالى معايا دلوقتى، هنروح الأهلي"
وأردف: وبالفعل ذهبت معه وقال لي سوف ننهي كل الامور خلال يومين وبالفعل وصل لي بعد 48 ساعة الاستغناء.
واكمل: تدربت مع فتحي نصير وقدمت موسم مميز مع فريق الاهلي تحت 18 عام.
وتابع: بعد ذلك كان هناك فريق باسم الموهبين داخل النادي الأهلي.
وأردف: "كان هناك مباراة للأهلي باحتفالية الدوري أمام ساوثهمبتون، وشاركت مع الفريق الاول مع بداية الشوط الثاني، واحرزت هدف، ومن هنا بدأت مسيرتي مع الفريق الأول".
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