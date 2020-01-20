شكرا لقرائتكم الزمالك يفسخ التعاقد مع سامى العراقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسخ مسئولى نادى الزمالك تعاقده مع سامى العراقى لاعب فريق كرة السلة والذى كان قادما من الدورى الدنماركي خلال سبتمبر الماضى .

جاء فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين بعد أن ابدى اللاعب رغبة فى الرحيل لظروف أسرية والسفر إلى اسبانيا حيث تقيم زوجته هناك .

وتعاقد مجلس إدارة نادى الزمالك مع سامي العراقي لاعب كرة السلة، والذى كان محترفًا في أحد أندية الدنمارك ولاعب بين صفوف منتخب الدنمارك أيضًا وذلك لدعم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي خلال سبتمبر الماضى .

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب دورى السوبر حيث فاز فى أربعة مباريات و خسر فى 6 مواجهات ، و وصل رصيده الى 14 نقطة .

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ومن المقرر توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبرعلى مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26 ، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس

جاء قرار التأجيل والتوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة، والذى تولى المهمة خلفًا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابر مدربًا عامًا، ومحمد سليم مدربا ، وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح و محمد ربيع اداريان.