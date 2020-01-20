شكرا لقرائتكم محمد عباس يكشف: "سهرة" وراء طرد جمال عبد الحميد من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال عباس خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "كان عندنا ماتش أمام المنصورة وكنت أجلس مع الخطيب في منزله برفقة جمال عبد الحميد ليلة المباراة"

واردف: "عندما خلد الخطيب إلى النوم، نزلت مع عبد الحميد، وتوجه كلا منا في مكان مختلف للسهر.

Advertisements

واكمل: استطاع احد الاشخاص تصويرعبد الحميد وحدثت له مشكلة كبيرة داخل النادي، وصدر قرار بعدم وجوده داخل الفريق عبر منشور ورقي أمام الجميع"

وأفصح : سافرت مع الفريق بشكل طبيعي، ونزلت خلال شوط المباراة الثاني واحرزت هدف، وعقب عودتي للقاهره فوجئت بأن حسن حمدي خصم من مستحقاتي خمسمائة جنيها، وقال لي : بكل تأكيد انت كنت مع عبد الحميد"

واكد : كنت ملتزم داخل النادي، وعدم التزامي جاء بعد ابتعادي عن الكرة.