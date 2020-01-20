شكرا لقرائتكم جنش لمؤمن زكري: المؤ واحد بس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و كان جنش يحتفل بعيد ميلاد ابن مؤمن زكريا "مالك" وكتب لاعب الزمالك على الصورة التي نشرها: "كل سنة وانت طيب يا مالك ربنا يباركلك فيه يا اخويا، المؤ واحد بس".
وعاد جنش مؤخرا لتدريبات الزمالك بعدما تعافى الحارس من الإصابة التى لحقت به فى وتر أكيلس أثناء تواجده مع معسكر منتخب مصر الوطنى، فى منافسات كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر، ليخضع بعدها لعملية جراحية فى ألمانيا ويخوض برنامجا تأهيليا مكثفا من أجل عودته إلى الملاعب مرة أخرى، ثم تعافى مؤخرا من تلك الإصابة ويشارك بشكل طبيعى فى تدريبات فريقه الجماعية تمهيدا للمشاركة مع الفريق فى المنافسات المحلية.
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