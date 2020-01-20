شكرا لقرائتكم طارق يحيى يقدم استقالته من تدريب الطلائع بعد الهزيمة من الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، إنه أبلغ مسئولى الطلائع باعتذاره عن عدم استكمال مهمته فى قيادة الفريق الكروى الأول، بعد الهزيمة من الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/ 0 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الاثنين، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للدورى.

أضاف طارق يحيى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه قدم اعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الطلائع، من أجل رفع الحرج عن المسئولون، واتاحت الفرصة لدراسة مستقبل الفريق فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إنه ترك القرار النهائى لهم.

ونجح الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز ثمين على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، حيث تقدم الأوغندى إيمانويل أكوى للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 48 من عمر المباراة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء فشل محمد بسام حارس مرمى الطلائع فى التعامل معها، وفى الدقيقة 54 أحرز أحمد رفعت الهدف الثانى بعد استلامه لعرضية الإيفوارى رزاق سيسيه داخل منطقة الجزاء استلمها ووضعها فى المرمى مباشرة.

وفى الدقيقة 68 يحرز خالد قمر الهدف الثالث للإتحاد عن طريق عرضية من أحمد رفعت ارتقى لها قمر ووضعها برأسه قوية فى مرمى طلائع الجيش، ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 25 نقطة ويرتقى للمركز الثالث بالمسابقة ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة فى المركز الخامس عشر.

بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد أبو المجد، أحمد سامى، على الفيل، ناصر منسي.

خط الوسط: أحمد كابوريا، أحمد سمير، تالا نداييه، مهند لاشين، عاصم صلاح.

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خط الهجوم: فرانك أنجونجا.

وجاءت تشكيلة الإتحاد السكندرى على النحو التالى :

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: السيد سالم، محمد أنور، إسلام جمال ومحمود شعبان.

خط الوسط: أحمد نبيل "مانجا"، نور السيد، وأحمد رفعت.

خط الهجوم: أكوى، خالد قمر، رزاق سيسيه.