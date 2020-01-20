شكرا لقرائتكم فايلر يعيد مفاوضات الأهلي مع الرباعي الكبار لنقطة الصفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تأجيل ملف الكبار تأجيل حسم مصيرهم لنهاية الموسم الجاري وذلك بعد الوقوف على حالتهم ومستواهم الفني والبدني قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنهم.

ويستعد النادي الأهلي خلال الأيام الحالية لخوض مباراة النجم الساحلي المقرر اقامتها الأحد المقبل 26 يناير الجاري بملعب استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتي ستحدد بشكل كبير مستقبل الفريق في الأدوار الاقصائية التي تحدد اللقب القاي القادم، حيث حصل اللاعبين على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة يبدأ بعدها الفريق الاعداد الجيد للمباراة المرتقبة أمام بطل تونس.

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واكد مصدر داخل النادي الأهلي أن فايلر طلب تأجيل حسم الملفات بسبب المشكلات التي تواجه رحيل عدد من اللاعبين حالياً بالفريق الكروي الأول وأبرزهم وليد أزارو وصالح جمعه بالإضافة الى رغبته فرض حالة الاستقرار من جديد قبل مباراة النجم الساحلي المقبلة واستكمال مشوار دوري أبطال أفريقيا بنجاح.

وينتظر النادي الأهلي فتح ملف الرباعي أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان عقب الحصول على الضوء الأخضر من المدير الفني السويسري لاستمرارهم بصفوف الفريق.