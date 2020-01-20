شكرا لقرائتكم أرقام كارثية لطارق يحيى مع طلائع الجيش.. تفوق على الزمالك و دجلة فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض طارق يحيى مع طلائع الجيش هذا الموسم 11 لقاء ولم يحالفه التحقيق خلال تجربته مع الفريق.

ولم يحقق طارق يحيى الفوز سواء في مبارتين امام الزمالك حينها فاز الفريق بنتيجة 3/2، كما فاز على وادي دجلة 3/1، و هو الانتصارين الذي حققهم طارق يحيى في رحلته مع طلائع الجيش خلال 11 مباراة.

ونستعرض معكم أرقام طارق يحيى هذا الموسم مع طلائع الجيش:ـ

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المباريات: 11

الفوز: 2

التعادل: 3

الهزيمة: 6