شكرا لقرائتكم أرقام كارثية لطارق يحيى مع طلائع الجيش.. تفوق على الزمالك و دجلة فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خاض طارق يحيى مع طلائع الجيش هذا الموسم 11 لقاء ولم يحالفه التحقيق خلال تجربته مع الفريق.
ولم يحقق طارق يحيى الفوز سواء في مبارتين امام الزمالك حينها فاز الفريق بنتيجة 3/2، كما فاز على وادي دجلة 3/1، و هو الانتصارين الذي حققهم طارق يحيى في رحلته مع طلائع الجيش خلال 11 مباراة.
ونستعرض معكم أرقام طارق يحيى هذا الموسم مع طلائع الجيش:ـ
المباريات: 11
الفوز: 2
التعادل: 3
الهزيمة: 6
كانت هذه تفاصيل خبر أرقام كارثية لطارق يحيى مع طلائع الجيش.. تفوق على الزمالك و دجلة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.