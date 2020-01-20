شكرا لقرائتكم أحمد فتحي يتلقى عرضاً إماراتيا وعبد الحفيظ يغلق الملف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى خلال الأيام القليلة الماضية الجوكر أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضاً إماراتياً للانتقال الى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد النادي الأهلي خلال الأيام الحالية لخوض مباراة النجم الساحلي المقرر اقامتها الأحد المقبل 26 يناير الجاري بملعب استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتي ستحدد بشكل كبير مستقبل الفريق في الأدوار الاقصائية التي تحدد اللقب القاي القادم، حيث حصل اللاعبين على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة يبدأ بعدها الفريق الاعداد الجيد للمباراة المرتقبة أمام بطل تونس.

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ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن لاعب الأهلي تحدث مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ بشأن تفاصيل العرض الذي تلقاه خلال الفترة الحالية وإمكانية رحيله عن صفوف القلعة الحمراء لخوض تجربة جديدة.

ونجح النادي الأهلي في حل أزمة الهجوم بالتعاقد مع المهاجم النيجيري أليو بادجي من رابييد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم فيما تم الاستقرار على رحيل وليد أزارو المهاجم المغربي بطل أزمة مباراة طنطا بالدوري المصري الممتاز والتي تم تغريمه على أثرها بواقع 250 ألف جنيه.

وأكد المصدر أن عبد الحفيظ رفض العرض رفضاً قاطعاً نظراً لحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه أحد الكوادر التي تمتلك الخبرات الكافية لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا.