شكرا لقرائتكم محمد عباس: هيديكوتي كان بيحبني والجوهري تصادم مع صالح سليم بسببي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال عباس خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: كان لي بعض المتطلبات من النادي، كنت اريد "شقة" ولم يلبي النادي لي هذا الطلب فانقطعت عن التدريبات.

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واردف: لعبت بدوري الشركات وعدت للاهلي موسم 83 وحصلت على الدوري والكأس مع الاحمر، كان عمري وقتها 19 عاما.

واكد: لم احصل على التقدير المناسب وعندما شعرت بالظلم جمعت متعلقاتي ورحلت، وبعدها اعادني محمود الجوهري ولكن فوجئت برفض صالح سليم سفري مع الفريق الى ألمانيا كنوع من انواع العقاب، وحدثت صدام في ذلك الوقت بين الجوهري وسليم بسببي.

وأفصح: قضيت افضل خمسة مواسم في حياتي مع الأهلي تحت قيادة هيديكوتي، كان يحبني ومقتنع بي لدرجة ان زملائي في ذلك الوقت كانوا يقولون لي "الخواجة أبوك"