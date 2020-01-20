نادي مصر ينجح فى ضم المهاجم الجامبي جبريل

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وأشاد عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب ، خاصة أن الفريق يحتاج إلي مهاجم مميز يتمكن من استغلال الفرص التي تتاح للفريق لترجمتها إلي أهداف .
يذكر أن اللاعب الجامبي، هو أول صفقات إف سي مصر، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
ومن ناحية أخري، مازال عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر عن حارس مرمى لتدعيم صفوف الفريق بعد إصابة حارسه الأساسى عصام ثروت فى وتر اكيلس وابتعاده فترة طويلة عن الملاعب وهو ما جعل المدير الفنى يبحث عن بديل كفء.
وأكد عبد الناصر محمد فى أن صفقة انتقال مصطفى شوبير حارس الأهلى لنادى مصر توقفت ولا توجد مفاوضات فى الوقت الحالى .
وأضاف المدير الفنى لمصر نبحث عن بديل الآن في ظل إصابة حارس مرمى نادي مصر فى ظل حاجة الفريق لحارس مرمى .
أعلن نادي أف سي مصر عن تمسكه بجميع لاعبيه حتي نهاية الموسم، رافضًا كل العروض التي تلقاها اللاعبون خلال الأيام الماضية عقب تألقهم في الدوري ونجاح الفريق في الوصول للنقطة الـ11 في أول موسم للفريق بالدوري الممتاز، واحتلاله المركز الـ13 في جدول الترتيب.
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