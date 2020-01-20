شكرا لقرائتكم أستون فيلا بشكل افريقي.. بعد ضم سماتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح نادي أستون فيلا الإنجليزي يمتلك 5 لاعبين أفارقه بالفريق بعدما نجحوا في ضم مبوانا سماتا قادما من جينك البلجيكي بعقد مدته 4 سنوات و نصف.

نجح نادي أستون فيلا الإنجليزي في ضم التنزاني مبوانا ساماتا مهاجم مازيمبي السابق وجينك البلجيكي الحالي لتعويض البرازيلي ويسلى الذى تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ولن يشارك مع الفريق لنهاية الموسم، حيث وافق الفريق البلجيكي على رحيل أفضل لاعب أفريقي في 2015 وصاحب الـ27 عامًا مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

وحصل سماتا على لقب هداف الدوري البلجيكي مع جينك في الموسم الماضي برصيد (20 هدفا).



اللاعبين الافارقه في أستون فيلا: أحمد المحمدي، مصر

محمود تريزيجيه، مصر

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مارفيلوس ناكامبا، الكونغو الديمقراطية

جوناثان كودجيا، ساحل العاج

مبوانا علي ساماتا، تنزانيا