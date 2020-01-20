شكرا لقرائتكم أحمد رفعت يتفوق على جميع أجنحة الزمالك هذا الموسم.. هل يستحق العودة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وحصل أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري على أفضل لاعب بمباراة فريقه امام طلائع الجيش وفقاً لشبكة "كورة ستاتس"، بعدما أحرز هدف و صنع هدفين في فوز الفريق بثلاثية نظيفة على طلائع الجيش. وتفوق أحمد رفعت على جميع أجنحة الزمالك هذا الموسم، حيث يعد أبرز لاعبي الفريق الأبيض في هذا المركز هو المغربي أشرف بن شرقي و أستطاع أحراز ستة أهداف و صناعة 3 خلال 16 لقاء خاضهم هذا الموسم. احمد رفعت مع الاتحاد السكندري هذا الموسم : Advertisements مباريات : 16 اهداف : 5 اسيست : 7 أي نجح في المشاركة في 12 هدف هذا الموسم مع زعيم الثغر.

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