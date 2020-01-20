الأهلي يعلن موعد وأسعار تذاكر مباراة النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا.. الحجز الإلكترونيًا

أعلن النادي الأهلي،طرح تذاكر مبارة النجم الساحلي، غدا الثلاثاء، و فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر المباراة المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، عبر تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأهلي، أن فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، من خلال موقع "تذكرتي»".

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وشدد الأهلي على أن تذاكر مواجهة النجم الساحلي لن يتم تسليمها للجماهير دون وجود "Fan ID" الخاص بالمشجع، الذي يستخرج من موقع "تذكرتي"، ووجوده شرط أساسي للحصول على تذاكر المباراة.

ومن جانبها حددت إدارة الأهلي قيمة تذاكر مواجهة النجم الساحلي على النحو التالي:

1000 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.