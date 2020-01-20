الشباب يتخطى الشرطة ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة الاندية العربية

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تأهل الشباب السعودي الى نصف نهائي بطولة الاندية العربية لكرة القدم بعد ان جدد فوزه على الشرطة العراقي 1-صفر الاثنين على استاد الملك عبد الله الثاني في العاصمة الاردنية عمان، ضمن اياب ربع نهائي المسابقة.

سجل الارجنتيني كريستيان خوانكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (89).

وانتهى لقاء الذهاب بخسارة قاسية للشرطة بسقوطه بسداسية نظيفة امام مضيفه الشباب في الرياض الشهر الماضي.

وتطلع الشرطة لكي يسترد اعتباره وطي صفحة هزيمة الذهاب واتيحت له فرصة التقدم بواسطة كرار جاسم الذي سدد كرة ضعيفة في احضان حارس الشباب عبد الله العويشر وهو بمواجهة المرمى، اعقبتها تسديدة بعيدة قوية لزميله وليد سالم كان لها العويشر بالمرصاد(42).

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وكانت نقطة التحول في مطلع الشوط اثر طرد مدافع الشرطة سعد عبد الامير (48) ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وقبل انتهاء المباراة بدقيقة واحدة فاجأ خوانكا مدافعي الشرطة بتلقيه كرة عرضية سددها مباشرة بيسراه على يمين الحارس.

ملخص المباراة: