شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفسخ عقد سامى العراقى لاعب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسخ مسئولو نادى الزمالك تعاقد سامى العراقى، لاعب فريق كرة السلة، الذى كان قادما من الدورى الدنماركي خلال سبتمبر الماضى. وجاء فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين بعد أن أبدى اللاعب رغبة فى الرحيل لظروف أسرية، والسفر إلى إسبانيا، حيث تقيم زوجته هناك.

وتعاقد مجلس إدارة نادى الزمالك مع سامي العراقي، لاعب كرة السلة، والذى كان محترفًا في أحد أندية الدنمارك ولاعب بين صفوف منتخب الدنمارك أيضًا، وذلك لدعم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي خلال سبتمبر الماضى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب دورى السوبر، حيث فاز فى 4 مباريات وخسر فى 6 مواجهات، ووصل رصيده إلى 14 نقطة.

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ومن المقرر توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف الشهر، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبرعلى مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26 ، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.

وجاء قرار التأجيل والتوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة، والذى تولى المهمة خلفًا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابر مدربًا عامًا، ومحمد سليم مدربا ، وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح و محمد ربيع اداريان.