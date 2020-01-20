شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجس نبض صالح جمعة لضمه.. واللاعب يطلب فرصة للتفكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو نادى الاتحاد السكندرى مكالمة تليفونية بصالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، لجس نبضه من أجل الحصول على خدماته فى يناير الحالى. وعرض مسئولو الاتحاد على اللاعب حصوله على مقابل مادى مغرٍ فى الستة شهور، إضافة إلى وعده بالمشاركة بشكل أساسى فى تشكيل الفريق طوال فترة تعاقده.

من جانبه، طلب صالح جمعة من مسئولى الاتحاد منحه فرصة للتفكير، خاصة أنه ينتظر عقد جلسة جديدة مع مسئولى النادى الأهلى فى الساعات المقبلة.

فى الوقت نفسه تراجع الاتحاد عن إبرام الصفقة فى ظل رغبة الجهاز الفنى للنادى السكندرى فى إنهاء صفقات الميركاتو الشتوى بشكل سريع.

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وخرج السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، عن صمته فيما يخص أزمات بعض لاعبى الفريق الكروى، بعد حديثه عن صالح جمعة لاعب الوسط، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة المقاولون، وتمنياته التوفيق للاعب خارج القلعة الحمراء.

تصريحات فايلر جاءت بعد ساعات قليلة من توجيه صالح جمعة اتهامات للمدرب السويسرى بتعمد تجاهله ومعاملته بشكل سيئ، ليرد عليه المدرب قائلا، "أنا لا أتابع وسائل الإعلام، وأى لاعب عنده شقان، الأول فى الملعب والثانى تركيز، وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن يُركز مع الفريق، وأتمنى أن يكون صالح له مستقبل فى مكان آخر بعيداً عن الأهلي".

وكشفت المصادر أن فايلر لم ينقلب على ثنائى الأهلى صالح جمعة ووليد أزارو بين ليلة وضحاها، حيث منحهما المدرب السويسرى العديد من الفرص سواء من الناحية الفنية فى التدريبات أو من ناحية الالتزام والتركيز خارج الملعب.