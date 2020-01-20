شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير موعد مباراة الزمالك اليوم بعد تأجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تحدد إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى، التى كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، كما لم تحدد لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلى مع إنبى التى كان من المفترض إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وكانت لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري والأهلي مع إنبي لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة، وجاء القرار بعد التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي مؤخرا والتى قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

ووجاء التأجيل أيضا انطلاقا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله ودعما للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات، كما تزامن القرار مع الخطاب الوارد من هيئة استاد القاهرة يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع إنبي لما بعد يوم 25 يناير لارتباطه بالتزام طوال الفترة من 21 حتى 25 يناير الحالي.

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ويرتبط الزمالك بمواجهة مازيمبى الكونغولى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الثانى بترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما يواجه الأهلى نظيره النجم الساحلى يوم الأحد على استاد السلام، ويحتل المارد الأحمر المركز الثانى برصيد 7 نقاط أيضًا، إلا أن موقف الأهلى صعب نظرًا لتقارب نقاط منافسيه حيث يحتل النجم المركز الأول برصيد 9 نقاط، والهلال السودانى فى المركز الثالث بـ 6 نقاط، وبلاتينيوم فى المركز الأخير بنقطة واحدة.

وكانت إدارة المسابقات قد قامت بمراجعة مواقف كل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، على ضوء التعديلات التي أجراها مؤخرا الاتحاد، حيث اطمأنت لموقف بيراميدز متصدر مجموعته في الكونفيدرالية، كما أن قرعة البطولة العربية قد أوقعت ناديي الإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين في مواجهة، بعضهما مما يعنى أن ناد مصري سيصعد إن شاء الله.