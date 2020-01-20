شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن أسعار تذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، إنه سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، من خلال موقع "تذكرتي".. وتابع المدير التنفيذى للأهلى: "لن يتم تسلم التذاكر دون وجود Fan ID الخاص بالمشجع، الذى يستخرج من موقع تذكرتي، ووجوده شرط أساسي للحصول على تذاكر المباراة، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تنظيم وتأمين المباراة، بما يحفظ السلامة للجميع".
وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجي" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلي.
ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق ويُكّبد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 100 مليون جنيه، وذلك بعد تعاقد النادى مع اللاعب مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى. وقال مصدر مُطلع فى النادى لـ"الخليج 365"، إن الأهلى سيسدد مليونى يورو_ ما يقرب من 35 مليون جنيه مصرى_ لنادى رابيد فينا النمساوى على قسطين خلال عام ونصف العام، فيما سيحصل اللاعب على 56 مليون جنيه خلال مدة عقده، حيث سيحصل على 700 ألف دولار فى الموسم الأول ترتفع 50 ألف دولار فى كل موسم ويحصل فى الستة أشهر المُتبقية من الموسم الحالى على قرابة الـ300 ألف دولار، بجانب مكافآت أخرى سيحصل عليها حال تسجيل 15 هدفاً مع الفريق.
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