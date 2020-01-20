شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن أسعار تذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تذكرتي أسعار تذاكر مباراة النادى الأهلى أمام نظيره النجم الساحلى، المقرر لها المقرر لها الأحد المقبل، ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقى. وحددت شركة تذكرتى بالتنسيق مع إدارة النادى الأهلى، قيمة أسعار التذاكر على النحو التالي: 1000 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، إنه سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، من خلال موقع "تذكرتي".. وتابع المدير التنفيذى للأهلى: "لن يتم تسلم التذاكر دون وجود Fan ID الخاص بالمشجع، الذى يستخرج من موقع تذكرتي، ووجوده شرط أساسي للحصول على تذاكر المباراة، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تنظيم وتأمين المباراة، بما يحفظ السلامة للجميع".

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