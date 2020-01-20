شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس يشكو حكم مباراته مع الترسانة والان مع تفاصيل الخبر
وقال كريم عبد المعين، عضو مجلس إدارة السويس، إن أحمد جمال حكم اللقاء تغاضى عن احتساب ضربة جزاء واضحة لفريقه إثرعرقلة دفاع الترسانة لشيكا مهاجم السويس، بالإضافة لإلغائه هدف التعادل في الثواني الأخيرة بداعي التسلل، وهو ما اعتبره مجلس الإدارة تعمد خسارة فريقه وطالب منتخب السويس بحسن اختيار حكام الدور الثاني بالمسابقة، نظراً لحساسية المباريات وتأثيرها على مستقبل الأندية، خاصة أن النظام الجديد للقسم الثاني يعتمد هبوط خمسة أندية من كل مجموعة حتى الآن.
وأكد مجلس إدارة منتخب السويس أنه سيضطر لتصعيد الموقف للجنة الخماسية لاتحاد الكرة في حال استمرار الأخطاء التحكيمية التي تهدد مسيرة السوايسة.
وكان الترسانة قد حقق فوزا مثيرا فى الدقيقة 89 من عمر المباراة رفع رصيده إلى 12 نقطة، وجدد آماله فى البقاء في حين تجمد رصيد الأزرق السويسي عند 17 نقطة وابتعد عن المنافسة على قمة المجموعة.
وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن تعادل فريقا الداخلية وسيراميكا كليوباترا سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السكة الحديد ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى ليستمر أبناء سيراميكا على قمة المجموعة برصيد 28 نقطة، بينما ارتفع رصيد أصحاب الأرض عند 20 نقطة وحافظ على المركز الثانى للمجموعة
كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز الترسانة خارج ملعبه على منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء رافعا رصيده إلى 12 نقطة وما زال فى المركز العاشر للمجموعة، إلا أنه اقترب بقوة من منطقة الوسط فى الوقت الذى تجمد فيه رصيد أبناء الغريب عند 17 نقطة وهبط للمركز السادس، كما فاز النجوم على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 17 نقطة وتجمد رصيد أبناء حمزة الجمل عند 19 نقطة.
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