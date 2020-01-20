شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس يشكو حكم مباراته مع الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجلس إدارة منتخب السويس، برئاسة ميدو هلال، بشكوى رسمية ضد حكم مباراته أمام الترسانة التي أقيمت باستاد السويس عصر اليوم، وانتهت بفوز الشواكيش بهدف دون رد، أحرزه إيهاب فؤاد في افتتاحية الدور الثاني للمجمَوعة الثانية بالقسم الثاني.

وقال كريم عبد المعين، عضو مجلس إدارة السويس، إن أحمد جمال حكم اللقاء تغاضى عن احتساب ضربة جزاء واضحة لفريقه إثرعرقلة دفاع الترسانة لشيكا مهاجم السويس، بالإضافة لإلغائه هدف التعادل في الثواني الأخيرة بداعي التسلل، وهو ما اعتبره مجلس الإدارة تعمد خسارة فريقه وطالب منتخب السويس بحسن اختيار حكام الدور الثاني بالمسابقة، نظراً لحساسية المباريات وتأثيرها على مستقبل الأندية، خاصة أن النظام الجديد للقسم الثاني يعتمد هبوط خمسة أندية من كل مجموعة حتى الآن.

وأكد مجلس إدارة منتخب السويس أنه سيضطر لتصعيد الموقف للجنة الخماسية لاتحاد الكرة في حال استمرار الأخطاء التحكيمية التي تهدد مسيرة السوايسة.

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وكان الترسانة قد حقق فوزا مثيرا فى الدقيقة 89 من عمر المباراة رفع رصيده إلى 12 نقطة، وجدد آماله فى البقاء في حين تجمد رصيد الأزرق السويسي عند 17 نقطة وابتعد عن المنافسة على قمة المجموعة.