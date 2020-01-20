شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يهزمان القناة وسبورتنج بدورى سوبر الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق القناة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

وأقيمت المباراة على صالة القناة بالإسماعيلية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-18، و26-24، و25-15. وشهدت المباراة غياب محمد عبد المنعم ومحمد رؤوف بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها كل منهما.

فى السياق ذاته، فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الزمالك على فريق سبورتنج السكندرى بنتيجة 3 – صفر فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على صالة نادى سبورتنج الرياضى ضمن مباريات بطولة الدورى العام للكرة الطائرة. وجاءت نتائج الاشواط كالتالى، 25-17 ، 25-16، 29-27.

وأقيمت السبت الماضى مراسم قرعة البطولة العربية لأندية رجال الكرة الطائرة التى تسضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 28 فبراير القادم.

وأوقعت القرعة فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولة بجانب أندية كل من: اساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى والهلال السعودى.

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بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلا من: غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى.

بينما تضم المجموعة الثانية فرق كلا من: الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى.

وتضم المجموعة الرابعة فرق كلا من: الشعلة اليمنى والبيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى والأهلى السعودى وسنجل الفلسطينى.

وكانت مصر قد استضافت مؤخرا تصفيات أفريقيا للرجال المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتى شهدت إخفاق الفراعنة بسبب الخسارة من تونس 3/0 فى ثان اللقاءات، بالرغم من الفوز على الجزائر والكاميرون، إلا أن المنتخب التونسى هو من خطف بطاقة التاهل على ارض استاد القاهرة.