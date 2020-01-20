شكرا لقرائتكم خبر عن الشرابية بطلا لدوري مراكز شباب محافظة القاهرة وإقطية لشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق مركز شباب الشرابية بلقب دوري مراكز الشباب على مستوى محافظة القاهرة بفوزه اليوم على نظيره مركز شباب حلوان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة حماسية غلب عليها طابع الإثارة والندية بين الفريقين والتي أقيمت على ملعب مركز شباب الجزيرة.

ويتأهل الأول من دوري كل محافظة إلى دور الـ 32 لبطولة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أفضل 5 فرق صاحبة المركز الثانى فى كل محافظة، على أن تقام مباريات دور الـ 32 فور انتهاء مباريات جميع المحافظات، والبالغ عددها 27 محافظة من تحديد أصحاب المراكز الأول والثاني في البطولة.

وكان فريق مركز شباب أبو النمرس قد توج أمس بلقب البطولة على مستوى محافظة الجيزة، كما أسفرت نتائج البطولة على مستوى المحافظات حتى الآن عن فوز مركز شباب أبو المطامير ببطولة محافظة البحيرة، ومركز شباب منشأة عبد الرحمن بلقب محافظة الدقهلية، ومركز شباب مدينه الروضه ببطولة محافظة دمياط، ومركز شباب فيصل ببطولة محافظة السويس، ومركز شباب الحسينات بلقب البطولة في الأقصر، ومركز شباب مدينة البصيليه بحرى بلقب محافظة أسوان.