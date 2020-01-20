الشرابية بطلا لدوري مراكز شباب محافظة القاهرة وإقطية لشمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق مركز شباب الشرابية بلقب دوري مراكز الشباب على مستوى محافظة القاهرة بفوزه اليوم على نظيره مركز شباب حلوان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة حماسية غلب عليها طابع الإثارة والندية بين الفريقين والتي أقيمت على ملعب مركز شباب الجزيرة.
ويتأهل الأول من دوري كل محافظة إلى دور الـ 32 لبطولة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أفضل 5 فرق صاحبة المركز الثانى فى كل محافظة، على أن تقام مباريات دور الـ 32 فور انتهاء مباريات جميع المحافظات، والبالغ عددها 27 محافظة من تحديد أصحاب المراكز الأول والثاني في البطولة.
فى نفس الإطار توج مركز شباب "إقطية" بدوري مراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء، بعد فوزه على مركز شباب الخربة بنتيجة هدف مقابل لا شيء.
سجل اللاعب محمد حمدي الفيل، هدف مركز شباب "إقطية" في الدقيقة ٢٠ من عمر المباراة التي جرت بينهما علي ملعب نادي أبو صقل بضاحية السلام بالعريش؛ لتحديد صاحب المركزين الأول والثاني.
فيما حصل مركز شباب الميدان علي المركز الثالث بفوزه على مركز شباب بئر العبد بنتيجة ١/٦ في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وشارك في بطولة دوري مراكز الشباب على مستوى المحافظة 24 فريقا، وأقيمت المباريات على 6 ملاعب، وهي: (العريش، والنادى الرياضي، والخربة، وسالم الهرش، و6اكتوبر، وقاضيه).
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