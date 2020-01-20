شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل إغلاق الأهلي لملف رحيل صلاح محسن نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق النادي الأهلي ملف مهاجمه صلاح محسن، وقرر تجميد المفاوضات التي كانت قائمة مع نادي سموحة السكندري لعدة أسباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ويستعد النادي الأهلي خلال الأيام الحالية لخوض مباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها الأحد المقبل 26 يناير الجاري بملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والتي ستحدد بشكل كبير مستقبل الفريق في الأدوار الإقصائية التي تحدد اللقب القاري القادم، حيث حصل اللاعبون على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة يبدأ بعدها الفريق الإعداد الجيد للمباراة المرتقبة أمام بطل تونس. ونجح النادي الأهلي في حل أزمة الهجوم بالتعاقد مع المهاجم النيجيري أليو بادجي من رابييد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم فيما تم الاستقرار على رحيل وليد أزارو المهاجم المغربي بطل أزمة مباراة طنطا بالدوري المصري الممتاز والتي تم تغريمه على أثرها بواقع 250 ألف جنيه. Advertisements وكان السويسري رينيه فيلر المدير الفني للأهلي اسبعد أكثر من لاعب من قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب في الدوري، وتضم قائمة المُستبعدين، كلاً من: شريف إكرامي – حمدي فتحي - رمضان صبحي – كريم نيدفيد – محمد محمود _ للإصابة كما تم استبعاد كلاً من: صلاح محسن وحسام عاشور، حسين السيد، صالح جمعة – وعمار حمدي ووليد أزارو لأسباب فنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف تفاصيل إغلاق الأهلي لملف رحيل صلاح محسن نهائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.