الشباب السعودي يهزم الشرطة العراقي.. ويتأهل للدور نصف النهائي للبطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):
بلغ فريق الشباب السعودي الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية" اليوم الاثنين، بعد فوزه على الشرطة العراقي 1 / صفر في إياب دور الثمانية.
وكان الشباب فاز ذهابا على الشرطة 6 / صفر، ليتأهل بعد فوزه في مجموع المباراتين 7 / صفر للدور المقبل، حيث سيواجه الفائز من فريقي اتحاد جدة السعودي وأولمبيك آسفي المغربي، حيث تقام مباراة الإياب بينهما يوم 15 فبراير، بعد تعادلهما ذهابا 1 / 1.
وسجل كريستيان جوانكا لاعب الشباب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.
وشهدت المباراة طرد سعد عبد الأمير لاعب الشرطة في الدقيقة 49 من اللقاء.
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