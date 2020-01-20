الاتحاد السكندري يصعق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

فاز فريق الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة على طلائع الجيش في الجولة الرابعة عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الفريق العسكري.

الاتحاد السكندري استعاد المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل.

وتجمد فريق طلائع الجيش في المركز 15 برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن أسوان صاحب المركز الأخير.

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إيمانويل أوكوي وضع حداً للتعادل السلبي في الدقيقة 48 بإطلاق قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء عانقت شباك فريق الجيش ليتقدم الضيف السكندري.

وفي الدقيقة 53 أضاف أحمد رفعت الهف الثاني للفريق السكندري بعد تمريرة من سيسيه داخل منطقة الجزاء ليسدد بيسراه كرة ارتطمت بالدفاع وعانقت الشباك.

وفي الدقيقة 68 سجل خالد قمر الهدف الثالث للاتحاد السكندري ليقتل أي محاولات لفريق الجيش في العودة للنتيجة قبل أكثر من 20 دقيقة من النهاية.

وحصل الجيش على ركلة جزاء في الدقيقة 83، ليتصدى اللاعب مهند لاشين للتنفيذ ليسدد الكرة قوية لكن الحارس عماد السيد احتضنها بنجاح ليحرم أصحاب الأرض من التسجيل.