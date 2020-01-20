عبد العاطي يحدد موقفه من الاستمرار مع أسوان بعد الهزيمة من دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

كد مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي أسوان، أنه مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة ولا نية لديه للرحيل.

وأشار عبد العاطي في تصريحات خاصة لمصراوي، بعد هزيمة أسوان أمام وادي دجلة، إلى أنه لا يفكر في الرحيل خلال الفترة الحالية.

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وقال المدير الفني لأسوان: "ما تردد عبر وسائل الإعلام خلال بعد لقاء دجلة بشأن اعتذاري عن استكمال مهامي مع الفريق لا أساس له من الصحة".

وهتفت جماهير أسوان خلال المباراة ضد مجدي عبد العاطي وطالبته بالرحيل، في ظل الهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد.

الجدير بالذكر أن نادي أسوان يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري حاليًا برصيد تسع نقاط من 14 مباراة.