سرد محمد عباس أحد نجوم فتره الثمانينات بالنادى الأهلى، تفاصيل انضمامه للأحمر، وأول مباراة له مع الفريق الأول.
وقال عباس خلال نصريحات إذاعية عبر اذاعة نجوم اف ام: "ذهبت للزمالك لمدة 6 أشهر وانا صغير السن تحت 18 عام، وتدربت مع الفريق الأول بقرارمن زكي عثمان".
وتابع: جلس معي عبده البقال داخل نادي الزمالك، وقال لي بالحرف الواحد فلتحضر حقيبتك الأن وتأتي معي الأن، سنذهب إلى النادي الأهلي".
وأردف: "وبالفعل ذهبت معه وقال لي سوف ننهي كل الامور خلاليومين وبالفعل وصل لي بعد 48 ساعة الاستغناء".
واكمل: تدربت مع فتحي نصير وقدمت موسم مميز مع فريق الاهلي تحت 18 عام، وبعد ذلك كان هناك فريق باسم الموهبين داخل النادي الأهلي".
وأردف: "كان هناك مباراة للأهلي باحتفالية الدوري أمام ساوثهمابتون، وشاركت مع الفريق الاول مع بداية الشوط الثاني، واحرزت هدف، ومن هنا بدأت مسيرتي مع الفريق الأول".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عباس: عبده البقال طلب ضمي إلى الأهلي.. وبدايتي بهدف في ساوثهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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