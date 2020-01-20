آخرهم أليسون .. حراس مرمى ساهموا في صناعة الأهداف لفريقهم

لم يكن البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمي ليفربول الإنجليزي، أول حارس يساهم في صناعة هدف لفريقه، خلال مباراة اليوم أمس ضد مانشستر يونايتيد، والذي أحرزه النجم المصري محمد صلاح، والتي انتهت بهدفين مقابل لا شئ.

وساهم حارس مرمي ليفربول أمس، في صناعة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع لتمريرة لفخر العرب محمد صلاح، ليحرز الهدف الثاني، وهناك حراس مرمي آخريين، ساهموا أيضًا في صناعة الأهداف لفريقهم منهم:

حارس مانشستر سيتي، إيدرسون، صنع الهدف الأول لفريقه، من تمريرة لزميله المهاجم أجويرو، من ركلة مرمى تمكن من خلالها المهاجم الأرجنتيني من إحراز هدف التقدم لفريقه.

جويل روبلز

دخل الإسباني جويل روبلز، حارس مرمى فريق إيفرتون الإنجليزي، تاريخ البريميرليج، بعدما صنع الهدف الأول لفريقه في مرمى ليستر سيتي، خلال

المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي عام 2016 والتي انتهت بفوز إيفرتون بهدفين نظيفين.

وبعد هذا الهدف، أصبح الحارس صاحب الـ 26 عامًا هو حارس المرمى رقم 50 في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يصنع هدفًا لزملائه في الفريق.

مانويل نوير

وفي ذات الصدد، تمكن الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، من صناعة هدفا مع فريقه السابق شالكة في الدقائق الأخيرة ليتعادل فريقه مع فولفسبورج.

وساهم نوير في صناعة الهدف من خلال تقدمه إلى منطقة جزاء الخصم خلال ركلة ركنية، سددها قبل أن يلتقطها مهاجم الفريق ليحرز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

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أحمد الكسار

وتمكن حارس مرمي نادي الاتفاق أحمد الكسار في صنع هدفا قاتلاً لزميله هزاع الهزاع أمام النصر موسم 2017/2018 في الدوري السعودي.

وتقدم الكسار إلى منطقة جزاء الخصم قبل أن يمررها بالرأس إلى زميله ليسددها في مرمى النصر.

لوكاس رايدر

استطاع الحارس الاحتياطي لوكاس رايدر، من صناعة هدف مع فريق بايرن ميونخ، في المباراة التي خاضها ضد اينتراخت بروانشفيغ في الدوري الألماني.

وتمكن الألماني من صنع هدفا لفريقه خلال اللقاء بعد تمريرة طولية أتت أمام زميله ماريو ماندوزيكيتش الذي لم يتوان في تسجيلها في مرمى المنافس في الدقيقة الـ86، ليبصم على أجمل بداية له مع البايرن حيث تعد هذه هي المشاركة الأولى له مع الفريق هذا الموسم في الدوري .

بيبي ريينا

وسبق حارس ليفربول السابق بيبي ريينا، وصنع هدفا لمواطنه فرناندو توريس، أمام نادي سندرلاند في واحدة من أفضل مبارياته.

ويُعد "ريينا" هو آخر حارس صنع هدفا لليفربول قبل أن يكسر هذا الرقم أليسون مساء أمس بصناعته هدف محمد صلاح.