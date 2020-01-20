الاتحاد السكندري يقترب من التعاقد مع لاعب بيراميدز السابق

يواصل فريق الاتحاد السكندري البحث عن تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بناء على إتفاق مع طلعت يوسف المدير الفني بحاجة الفريق إلى صفقات. الفريق إلى صفقات. وعلمت الوفد من مصدر مسئول داخل الاتحاد السكندري، أن الفريق يقترب من التعاقد مع اللاعب عمر الميداني لاعب فريق بيراميدز السابق، والكويت الكويتي الحالي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية. مع اللاعب عمر الميداني لاعب فريق بيراميدز السابق، والكويت الكويتي الحالي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية. وكان الاتحاد السكندري تعاقد خلال الانتقالات الحالية مع اللاعب الليبي أنيس سالتو لاعب النجم الساحلي السابق.

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