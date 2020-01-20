استقر محسن الشبراوى المدير الفنى لنادى فاقوس الرياضى على ضم 18 لاعباً لقائمة الفريق، لملاقاة فريق نادى الشرقية فى المباراة التى تقام بعد غد الأربعاء علي ملعب ستاد الزقازيق ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر بالمجموعة العاشرة في دورى القسمالثالث.
ويعاني فريق فقوس من عدد كبير من الغيابات، حيث يغيب كل من طارق رمضان للإيقاف وفكرى أحمد وشاهين عبدالعزيز وعبدالعزيز محمد ورضا حسن للإصابة ومودى أحمد للإصابة بالرباط الصليبى وحسام حسن لأداء الامتحانات.
وتضم قائمة فاقوس كل من:
السيد يوسف وحمادة قطب فى مركز حراسة المرمى، وخط الدفاع محمد الزغبى وأحمد عوف ومحمود عيسى ومحمد سعيد ومصطفى العرباوى وعلى محجوب وأحمد عبدالله،و خط الوسط وحيد شعراوى وأحمد طلبة وإياد عبدالعاطى ومحمود عفرتو ومحمد عبادة وأحمد على، وخط الهجوم محمد كراوش وأحمد أبوالعلا والسيد الفنان.
كانت هذه تفاصيل خبر كراوش والفنان علي رأس قائمة فاقوس لمواجهة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.