شاهد.. عصام الحضري يوجه رسالة للكاف

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأسبق رسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف". وكان الكاف نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لأبرز إنجازات الكرة الأفريقية في كأس العالم، والتي كان من ضمنها تواجد عصام الحضري كأول حارس أفريقي يتصدى لركلة جزاء خلال كأس العالم، في مباراة منتخب مصر أمام الأفريقية في كأس العالم، والتي كان من ضمنها تواجد عصام الحضري كأول حارس أفريقي يتصدى لركلة جزاء خلال كأس العالم، في مباراة منتخب مصر أمام السعودية في مونديال روسيا 2018، وأكبر اللاعبين سناً مشاركة في البطولة. ووجه الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة إلى الكاف قائلا "الحمد لله" إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، شكراً للتقدير الدائم والاهتمام".

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