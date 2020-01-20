شاهد.. الكاف يحتفي بأرقام عصام الحضري

احتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بالمخضرم عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، على خلفية الأرقام المميزة التي حققها في مسيرته مع الفراعنة.

ونشر الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لإبرز

إنجازات الكرة الافريقية في كأس العالم معلقًا " لحظات عديدة سطرتها أساطير القارة السمراء في كأس العالم، لاعبون ومنتخبات تركت بصمتها على مر التاريخ".

وتابع " بعض من الأرقام القياسية والأهداف الحاسمة وكثير من المتعة".

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وتواجد عصام الحضري خلال مقطع الفيديو كأول حارس أفريقي يتصدى لركلة جزاء خلال كأس العالم، في مباراة منتخب مصر أمام السعودية في مونديال روسيا 2018.

كما انه صاحب الرقم القياسي كأكبر اللاعبين عمراً مشاركة في بطولة كأس العالم، على مدار تاريخها.