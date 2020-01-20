اختار الجهاز الفني لطنطا بقيادة أيمن المزين ١٩ لاعبا لمباراة فريقه الهامه مع الجونه عصر غدا الثلاثاء والتي تقام على ملعب طنطا فى اطار مباريات الاسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى العام الممتاز . وتعتبر هذه المباراة بمثابة الفرصة الاخيرة للجهاز الفنى بعد سوء النتائج الذى صادف الفريق فى الاسابيع الماضيه، حيث تلقي الفريق ثلاثة هزائم متتاليه وتوقف رصيده عند النقطه العاشره . فى الاسابيع الماضيه، حيث تلقي الفريق ثلاثة هزائم متتاليه وتوقف رصيده عند النقطه العاشره . ويستعيد الفريق الطنطاوي احمد فهمى نجم الفريق والحارس محمد فتحى كما عاد اسلام فؤاد بعد غياب طويل بسبب الاصابه، كما تشهد القائمة الظهور الأول لمحمود منصور الظهير الايسر لسموحه الذى تم اعارته لطنطا لمدة ٦ اشهر . الظهور الأول لمحمود منصور الظهير الايسر لسموحه الذى تم اعارته لطنطا لمدة ٦ اشهر . وتضم قائمة طنطا كل من : على فرج ومحمد فتحى ومحمود مسعود ومحمد العشرى وسليمان عبد ربه ومحمد الشاذلى وايهاب سمير ومحمود منصور ووليد عادل واحمد الالفى واحمد الشناوى وحسام غالى واحمد فهمى وتاديو لوانجا ومصطفى امين وماريو برنادو وعبدالرحمن الدح ومحمد ماجد اونوش واحمد سالم صافى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المزين يعلن قائمة طنطا لمواجهة الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.