الصباحي يقترب من إنبي ..و"طولان" يتابع افارقة بالفيديو

وصلت مفاوضات نادي انبي مع صانع لعب فريق اسوان محمد الصباحي"26 عاما"، لمراحل متقدمة لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، تمهيدا لضمه لتدعيم صفوف الفريق الذى يحتاج لصانع لعب وجناح.

ويضغط النادي البترولي لضمه رغم تمسك فريقه باللاعب أملا

في مساهماته وبقاء الفريق الذى يصارع من اجل البقاء في الممتاز خاصة أن اللاعب من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها مجدي عبد العاطى المدير الفني للفريق الأسواني.

ويحاول مسؤولو نادى انبي في حسم الصفقة رغم تمسك إدارة النادي الأسواني في الحصول على 10 مليون جنيه مقابل الإستغناء عنه.

ويقوم حلمي طولان المدير الفني لإنبي حاليا بمتابعة أكثر من شريط فيديو لبعض اللاعبين الافارقة في مركزي الجناح وصانع اللعب تمهيدا لضم الأفضل بعد خضوعه لإختبارات امام اتلجهاز الفني لمعرفة إيجابيات وسلبيات الاعب على الطبيعة.