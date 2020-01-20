استطاع فارسا نادى سموحه عبد الرحمن محمد فريد ويوسف المراغى الصعود لمنصة التتويج ببطولة الجمهورية للفروسية فى إطار مباريات الحلقة التاسعة للدرجة الخامسة للخيول الأجنبية E Class

حيث حصل الفارس عبد الرحمن محمد فريد على المركز الثانى ناشئين والسادس عام

كما حصل الفارس يوسف المراغى على المركز الخامس عام فى إطار مباريات الحلقة التاسعة للدرجة الخامسة للخيول الأجنبية E Classحيث حصل الفارس عبد الرحمن محمد فريد على المركز الثانى ناشئين والسادس عامكما حصل الفارس يوسف المراغى على المركز الخامس عام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فارسا سموحة يتألقان فى بطولة الجمهورية للفروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.