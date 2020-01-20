إتحاد التجديف يستعد لبطولة كأس مصر

يستعد الاتحاد المصري للتجديف لتنظيم بطولة كاس مصر باسوان، خلال الفتر من 27 يناير الي 28 بمشاركة جميع الاندية، وذلك لدعم السياحة بالمحافظة. 28 بمشاركة جميع الاندية، وذلك لدعم السياحة بالمحافظة. وتاتي البطولة استعداد للمشاركة في البطولة القادم وخاص اللاعب عبد الخالق البنا الذي من المقرر ان يشارك في بطولة دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو 2020

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