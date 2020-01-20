رسميًا | ريال مدريد يعلن تعاقده مع موهبة فلامينجو “رينير”

أعلن نادي ريال مدريد التعاقد الرسمي مع متوسط ميدان فريق فلامينجو “رينير جيسوس”، خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

وانضم رينير إلى النادي الملكي بعقد طويل الأمد، يمتد لمدة ستة أعوام ونصف، مقابل مبلغ 30 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فلامينجو.

وطاردت أندية كبرى في أوروبا صاحب الـ18 عامًا، ولكن إدارة الميرنجي استخدمت اسم النادي اللامع، بالإضافة إلى مجموعة البرازيليين الموجودين في الفريق، من أجل إقناع لاعب المنتخب البرازيلي الأولمبي.

وسافر رينير الأسبوع الماضي إلى العاصمة مدريد، وقام بتوقيع العقود الرسمية، ثم التحق متأخرًا ببعثة السيليساو الأولمبية، التي خاضت يوم أمس مباراتها الأولى في بطولة كوبا أميركا المؤهلة لطوكيو 2020، وفازت على البيرو.

يذكر أن مدرب فلامينجو البرتغالي “جورجي جيسوس” كان قد اعترض على انتقال لاعبه إلى الريال، بهذا المبلغ الذي وصفه بـ”البخس”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إدارة ناديه لا تعرف قيمة موهبة رينير جيدًا.